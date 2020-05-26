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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:01140

На Сумщине +4 случая коронавируса

На утро 6 июня на Сумщине подтверждено 192 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает онлайн-мониторинг распространения коронавируса СНБО Украины.

На Сумщине за сутки добавилось 4 новых случая, всего 192. Один человек за сутки умер, всего стало 5. Выздоровело еще трое, стало 158, лечатся 29.

Всего по Украине подтверждено 26514 случаев (+550), умерло 777 (+15), вылечилось 11812 (+440), болеют 13925 (+95).

Общество Коронавирус

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