На Сумщине +4 случая коронавируса На утро 6 июня на Сумщине подтверждено 192 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает онлайн-мониторинг распространения коронавируса СНБО Украины.

На Сумщине за сутки добавилось 4 новых случая, всего 192. Один человек за сутки умер, всего стало 5. Выздоровело еще трое, стало 158, лечатся 29.

Всего по Украине подтверждено 26514 случаев (+550), умерло 777 (+15), вылечилось 11812 (+440), болеют 13925 (+95).