На Сумщине +4 случая коронавируса

Об этом сообщает онлайн-мониторинг распространения коронавируса СНБО Украины.
На Сумщине за сутки добавилось 4 новых случая, всего 192. Один человек за сутки умер, всего стало 5. Выздоровело еще трое, стало 158, лечатся 29.
Всего по Украине подтверждено 26514 случаев (+550), умерло 777 (+15), вылечилось 11812 (+440), болеют 13925 (+95).
Период карантина в стране дал новую тему для шуток. По-новому зазвучали старые поговорки....
Несмотря на 11 подтвержденных случаев коронавируса за последние сутки Сумская область по-прежнему на третьем месте....
Об этом сегодня, 5 июня, на брифинге сообщил директор Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский....
Об этом сегодня, 5 июня, на брифинге сообщил директор Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский....
Об этом сегодня, 5 июня, на брифинге сообщил директор Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский....