В Сумах полицейские снова попали в аварию (видео) ДТП произошло 5 июня, около 11.20, на улице Героев Сумщины напротив фонтана «Садко».

Участниками аварии стали три машины. Первая, повернув с улицы Харьковской на Героев Сумщины, остановилась пропустить пешехода. За ней остановилась машина управления полиции охраны, а автомобиль «Мазда», ехавший позади, остановиться не успел и врезался в полицейский автомобиль. А тот, в свою очередь, в машину, стоявшую впереди.

По данным отдела коммуникации полиции области, в аварии никто не пострадал. На водителя «Мазды» 1969, года рождения, составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения, пишет Sumy.Today.