Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:25558

В Сумах полицейские снова попали в аварию (видео)

ДТП произошло 5 июня, около 11.20, на улице Героев Сумщины напротив фонтана «Садко».

Участниками аварии стали три машины. Первая, повернув с улицы Харьковской на Героев Сумщины, остановилась пропустить пешехода. За ней остановилась машина управления полиции охраны, а автомобиль «Мазда», ехавший позади, остановиться не успел и врезался в полицейский автомобиль. А тот, в свою очередь, в машину, стоявшую впереди.

По данным отдела коммуникации полиции области, в аварии никто не пострадал. На водителя «Мазды» 1969, года рождения, составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения, пишет Sumy.Today.

Право Дтп

По тематике

Вчера 21:20

В Сумах в аварии двое травмированных (видео)

4 июня, около 13.30, на проспекте Тараса Шевченко произошло ДТП с травмированными....

На выезде из Шостки перевернулся лесовоз
Вчера 15:48

На выезде из Шостки перевернулся лесовоз

Сегодня, 5 июня, на выезде из города в направлении с. Пироговки произошло ДТП....

В Сумах столкнулись три авто
Вчера 13:03

В Сумах столкнулись три авто

ДТП с участием трех автомобилей произошло на улице Белопольское шоссе....

В Сумах за 5 месяцев произошло 330 ДТП
04.06.2020 16:20

В Сумах за 5 месяцев произошло 330 ДТП

За пять месяцев текущего года на территории Сум произошло почти 330 ДТП....

В Шостке маршрутка сбила велосипедистку: полиция ищет свидетелей
04.06.2020 14:19

В Шостке маршрутка сбила велосипедистку: полиция ищет свидетелей

Дорожная авария произошла 3 июня в Шостке, по улице Воронежской....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.