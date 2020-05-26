В Сумах полицейские снова попали в аварию (видео)

Участниками аварии стали три машины. Первая, повернув с улицы Харьковской на Героев Сумщины, остановилась пропустить пешехода. За ней остановилась машина управления полиции охраны, а автомобиль «Мазда», ехавший позади, остановиться не успел и врезался в полицейский автомобиль. А тот, в свою очередь, в машину, стоявшую впереди.
По данным отдела коммуникации полиции области, в аварии никто не пострадал. На водителя «Мазды» 1969, года рождения, составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения, пишет Sumy.Today.
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