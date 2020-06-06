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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:521269

В Сумах два новых случая коронавируса

По состоянию на 6 июня в Сумской области уже 192 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки в области зафиксировали 4 случая заражения Covid-19 (г. Сумы - 2, Бурынь - 1, Тростянец - 1). К сожалению, 1 человек умер (г. Тростянец).

Сейчас от коронавирусной инфекции в Сумской области выписаны 158 человек, из них 3 - за прошедшие сутки (г. Сумы - 2, Роменский район - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 49 случаев заболевания (42 вылечились), в Сумском районе - 12 (12), г. Ахтырка – 4 (4), г. Конотоп - 14 (14), Конотопский район - 26 (24 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 31 (29 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка – 14 (14), Тростянецкий район – 5 (2 вылечилось, 1 умер), Роменский район – 2 (2), Недригайловский район – 1 (1), г. Ромны – 8 (7), Глуховский район – 2 (1), г. Глухов – 5 (4), Бурынский район – 3 (1), Ахтырский район – 1 (0 ), г. Лебедин – 1 (0 ), Белопольский район – 14 (1).

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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