Мэр Тростянца рассказал подробности о смерти больного коронавирусом 5 июня в Тростянецкой городской больнице скончался тростянчанин пенсионного возраста, у которого несколько дней назад ПЦР-анализы, которые поступили из областной лаборатории, были положительными, то есть подтвердился диагноз COVID-19.

По словам директора КНП «Тростянецкий центр первичной медицинской помощи» Светланы Лободы, мужчина 2 июня обратился к своему семейному врачу с жалобой на плохое самочувствие (повышенная температура тела и кашель были у него уже несколько дней).

После проведения соответствующего медицинского обследования, мужчине был поставлен диагноз «пневмония». Больной был немедленно помещен в инфекционное отделение Тростянецкой городской больницы. Вчера состояние его здоровья резко ухудшилось, так как он имел сопутствующие болезни. Мужчине с утра проводили диагностические процедуры, рентген исследования, но внезапно ему стало плохо, и он умер в реанимационном отделении через оторванный тромб.

Сейчас соответствующими службами города у умершего установлено 10 контактных лиц - 5 близких родственников и 5 медработников, которые осматривали больного. И хотя медицинские работники были в защитной одежде, на всякий случай все они временно отстранены от работы, у них сделан забор образцов биоматериалов для ПЦР-анализа. Аналогичная ситуация и с родными покойного, у них взяты все необходимые анализы и их на время отстранено от работы.

Захоронение тростянчанина, который болел с диагнозом COVID-19 будет осуществляться со строгим соблюдением требований Министерства здравоохранения Украины.

На улице Мичурина, где жил умерший, и на соседних улицах, будет в кратчайшие сроки проведена дезинфекция всех мест общего пользования: колодцев и территории возле них, остановки общественного транспорта.

Также дано поручение коммунальным предприятиям города усилить в громаде дезинфекционную обработку общественного транспорта, автобусных остановок, детских площадок, мест отдыха, подъездов многоэтажек и т.п.

Всех граждан призываю в ближайшие две недели быть максимально осторожными, неукоснительно соблюдать «масочный режим», расстояния на улицах, в очередях, качественно мыть руки после каждого контакта.

Обращайтесь к своему семейному врачу, если появились первые признаки ухудшения самочувствия - температура, кашель и другие симптомы болезни.

Работникам Тростянецкого отделения полиции также дано поручение усилить контроль за соблюдением карантинных требований на рынке по ул. Набережной и в торговой сети, в местах массового пребывания людей. Прошу с пониманием отнестись к этим ограничениям. Мы ценим жизнь и здоровье каждого из вас, написал мэр Тростянца в Фейсбуке.