На Сумщине в поле нашли 50-килокраммовую авиабомбу

В 3 км от жилых домов с. Тулиголовое во время проведения земляных работ в поле работники местного агропредприятия обнаружили авиабомбу весом 50 кг. Другая находка была зафиксирована вблизи с. Литвиновичи, где грибники в лесу наткнулись на 3 минометных мины. Об опасных предметах люди сообщили оперативным службам. Устаревшую взрывчатку пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям изъяли, вывезли и уничтожили в специально отведенном месте путем подрыва.
Граждане должны помнить, что боеприпасов или похожих на них предметов нельзя даже касаться и ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. Необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения по телефону «101», сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
В Роменский отдел полиции поступило сообщение от диспетчера ГПСЧ № 14 о том, что в лесу, в двух километрах от...
12 мая на территории Сумской области было обнаружено два 152-мм, два 76-мм, два 57-мм, семь 45-мм артиллерийских снаряда, одну 120-мм,...
В течение прошлой недели группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) были...
27 апреля в Роменский отдел полиции из села Пустовойтовка позвонил 57-летний местный житель и сообщил, что во время проведения земляных...
26 марта в Службу спасения «101» поступило 4 сообщения об обнаружении подозрительных предметов....