На Сумщине в поле нашли 50-килокраммовую авиабомбу 5 июня группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны), в Кролевецком районе проведены работы по обезвреживанию фугасной авиационной бомбы (ФАБ-50) и 3 минометных мин (82 мм) времен Второй мировой войны.

В 3 км от жилых домов с. Тулиголовое во время проведения земляных работ в поле работники местного агропредприятия обнаружили авиабомбу весом 50 кг. Другая находка была зафиксирована вблизи с. Литвиновичи, где грибники в лесу наткнулись на 3 минометных мины. Об опасных предметах люди сообщили оперативным службам. Устаревшую взрывчатку пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям изъяли, вывезли и уничтожили в специально отведенном месте путем подрыва.

Граждане должны помнить, что боеприпасов или похожих на них предметов нельзя даже касаться и ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. Необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения по телефону «101», сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.