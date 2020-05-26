Сумскому областному лабораторному центру купили мини-центрифугу Благотворительный фонд «Бизнес-городу» отчитался о работе за прошедшую неделю.

«Мы закупили высокоскоростную мини-центрифугу Microspin 12 для ГУ «Сумской областной лабораторный центр». Оборудование приобретено на средства БФ «Бизнес-городу», его стоимость 22 330 грн, планируем передать на следующей неделе.

Также нам наконец поступили кислородные концентраторы из Китая! И мы поставили 3 (три) из них в центральную городскую клиническую больницу и 1 (один) - в областную инфекционную больницу им. З.Красовицкого. Эти кислородные концентраторы приобретено на средства БФ «Технология», общая их стоимость - 120 000 грн.

По состоянию на 5 июня остаток средств на счете БФ «Бизнес-городу» - 125 850,20 грн», - говорится в сообщении на странице БФ в Фейсбуке.