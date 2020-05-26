На Сумщине полиция задержала домушников В ходе проведения длительных комплексных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили трех жителей Шостки, на «счету» которых по меньшей мере четыре кражи из магазина и частных домов жителей района и города.

Полицейские подозревают, что действовала группа около года. Мужчины тщательно выбирали объекты для краж. Подстерегали, когда хозяев не было дома, и проникали в помещения, повреждая двери или металлопластиковые окна. Оттуда выносили деньги, золотые ювелирные изделия, бытовую технику и другие вещи. Похищенное продавали, а деньги тратили на свои нужды.

«После длительных комплексных оперативных мероприятий наши сотрудники уголовного розыска, при силовой поддержке спецподразделения КОРД и под процессуальным руководством Шосткинской местной прокуратуры задержали трех подозреваемых, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Все они жители Шостки, двум из них по 36 лет, третьему - 30. Лишь один из «тройки» ранее не имел проблем с законом».

По адресам проживания злоумышленников и в их транспортных средствах полицейские провели санкционированные обыски. В результате были найдены и изъяты неопровержимые доказательства вины задержанных: похищенные у граждан вещи, которые воры не успели продать, а также оружие, боеприпасы и воровские инструменты.

Один из подозреваемых, пытаясь помешать проведению следственных действий в его доме, попытался скрыться. При этом он нанес сотруднику уголовного розыска телесные повреждения.

Сейчас все трое задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В отношении них возбуждены уголовные производства сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 185 «Кража», ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». А одному из 36-летних задержанных - еще и по признакам ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа». Санкция статьи предусматривает длительный срок тюремного заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.