Сумской бегун выиграл «пятерку» в онлайн-забеге

Бегуны со всей Украины могли пробежать одну из трех дистанций на выбор – 5, 10 или 21 км на своей трассе и потом отослать результаты, зафиксированные их гаджетами. Теперь организаторы подвели итоги.
В забеге на 5 км лучшим стал сумчанин Дмитрий Торгачев – его время 16:12. В забеге на 10 км ахтырчанин Игорь Панченко стал вторым – 34:41. Первой время в этом забеге показал воспитанник Сумской ШВСМ Валерий Буян, который здесь представлял родной Кривой Рог.
На 21 км лучшим среди наших был Леонид Сень с Ахтырщины – 1:36:17 (65-е место), из сумчан - 62-летний Сергей Панченко – 1:41:03 (108-е место).
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