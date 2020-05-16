Сумской бегун выиграл «пятерку» в онлайн-забеге 24 мая прошел онлайн-забег Хмельницкий Нова пошта.

Бегуны со всей Украины могли пробежать одну из трех дистанций на выбор – 5, 10 или 21 км на своей трассе и потом отослать результаты, зафиксированные их гаджетами. Теперь организаторы подвели итоги.

В забеге на 5 км лучшим стал сумчанин Дмитрий Торгачев – его время 16:12. В забеге на 10 км ахтырчанин Игорь Панченко стал вторым – 34:41. Первой время в этом забеге показал воспитанник Сумской ШВСМ Валерий Буян, который здесь представлял родной Кривой Рог.

На 21 км лучшим среди наших был Леонид Сень с Ахтырщины – 1:36:17 (65-е место), из сумчан - 62-летний Сергей Панченко – 1:41:03 (108-е место).