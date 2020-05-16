Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:48198

Сумской бегун выиграл «пятерку» в онлайн-забеге

24 мая прошел онлайн-забег Хмельницкий Нова пошта.

Бегуны со всей Украины могли пробежать одну из трех дистанций на выбор – 5, 10 или 21 км на своей трассе и потом отослать результаты, зафиксированные их гаджетами. Теперь организаторы подвели итоги.

В забеге на 5 км лучшим стал сумчанин Дмитрий Торгачев – его время 16:12. В забеге на 10 км ахтырчанин Игорь Панченко стал вторым – 34:41. Первой время в этом забеге показал воспитанник Сумской ШВСМ Валерий Буян, который здесь представлял родной Кривой Рог.

На 21 км лучшим среди наших был Леонид Сень с Ахтырщины – 1:36:17 (65-е место), из сумчан - 62-летний Сергей Панченко – 1:41:03 (108-е место).

Спорт Легкая атлетика

По тематике

В Сумах прошел первый карантинный оффлайн-забег
31.05.2020 08:50

В Сумах прошел первый карантинный оффлайн-забег

В субботу, 30 мая, в городском парке им. Кожедуба бегали....

Ахтырчанин выиграл 10 км в онлайн-забеге
25.05.2020 18:30

Ахтырчанин выиграл 10 км в онлайн-забеге

17 мая прошел Черкассы Новая Почта полумарафон 2020 Online....

В Сумах проведут первый послекарантинный оффлайн-забег
24.05.2020 12:10

В Сумах проведут первый послекарантинный оффлайн-забег

30 мая в Сумах пройдет Vin_GretTESTRUN, который планировался еще в марте, но был перенесен из-за карантина....

Сумской легкоатлет рассказал о португальских сборах, обсервации и тренировках (видео)
19.05.2020 14:53

Сумской легкоатлет рассказал о португальских сборах, обсервации и тренировках (видео)

Сумской легкоатлет Владимир Супрун, член украинской сборной команды по легкой атлетике 2 мая вернулся из Португалии, где проходили командные сборы....

Стали известны результаты Сумского онлайн полумарафона
16.05.2020 21:33

Стали известны результаты Сумского онлайн полумарафона

9 мая прошли онлайн-забеги Сумы Нова пошта полумарафон....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
view counter

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.