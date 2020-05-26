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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:07169

Стартовал розыгрыш Кубка Сумщины по футболу

Сегодня, 6 июня, прошли два матча предварительного раунда кубка области по футболу.

Краснопольский «Явор» благодаря двум автоголам дружбовцев и одному Андрея Лысенко вышел в 1/4 финала.

«Дружба» (Дружба) 2:3 «Явор» (Краснополье)

Голы: Роман Кролевецкий (8 ), Сергей Бублик (77, пен.), Игорь Савин (аг 80) - Александр Дяковская (53, автогол), Андрей Лысенко (73) Игорь Савин (80, автогол).

Севериновскому «Колосу» хватило одного гола для прохода дальше.

«Аграрник-Авангард» (Белополье) 0:1 «Колос» (Севериновка)

Гол: Дмитрий Баранник (51)

8 июня в еще одном матче этого раунда встретятся «Украина-Аграрная» из Токарей и липоводолинский «Альянс-2», сообщает сайт АФСО.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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