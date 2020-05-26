Стартовал розыгрыш Кубка Сумщины по футболу Сегодня, 6 июня, прошли два матча предварительного раунда кубка области по футболу.

Краснопольский «Явор» благодаря двум автоголам дружбовцев и одному Андрея Лысенко вышел в 1/4 финала. «Дружба» (Дружба) 2:3 «Явор» (Краснополье) Голы: Роман Кролевецкий (8 ), Сергей Бублик (77, пен.), Игорь Савин (аг 80) - Александр Дяковская (53, автогол), Андрей Лысенко (73) Игорь Савин (80, автогол). Севериновскому «Колосу» хватило одного гола для прохода дальше. «Аграрник-Авангард» (Белополье) 0:1 «Колос» (Севериновка) Гол: Дмитрий Баранник (51) 8 июня в еще одном матче этого раунда встретятся «Украина-Аграрная» из Токарей и липоводолинский «Альянс-2», сообщает сайт АФСО.