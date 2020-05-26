На Сумщине добавился еще один случай коронавируса На утро 7 июня в Сумской области подтверждено уже 193 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщает онлайн-мониторинг СНБО Украины, на Сумщине за сутки обнаружили коронавирус у одного человека. Всего 193 случая, 158 человек уже выздоровело, 5 умерло, лечатся – 30.