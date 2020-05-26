На Сумщине добавился еще один случай коронавируса

Как сообщает онлайн-мониторинг СНБО Украины, на Сумщине за сутки обнаружили коронавирус у одного человека. Всего 193 случая, 158 человек уже выздоровело, 5 умерло, лечатся – 30.
5 июня в Тростянецкой городской больнице скончался тростянчанин пенсионного возраста, у которого несколько дней назад ПЦР-анализы, которые поступили из областной...
В Сумской области подтверждено 192 случая коронавирусной инфекции COVID-19....
По состоянию на 6 июня в Сумской области уже 192 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 6 июня на Сумщине подтверждено 192 случая коронавирусной болезни COVID-19....
Период карантина в стране дал новую тему для шуток. По-новому зазвучали старые поговорки....