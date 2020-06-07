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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:511340

В Сумах уже 50 случаев коронавируса

По состоянию на 7 июня в Сумской области 193 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки в области зафиксировали 1 случай заражения Covid-19 (г. Сумы). Сейчас от коронавирусной инфекции в Сумской области выписаны 158 человек.

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 50 случаев заболевания (42 вылечились), в Сумском районе - 12 (12), г. Ахтырка – 4 (4), г. Конотоп - 14 (14), Конотопский район - 26 (24 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 31 (29 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка – 14 (14), Тростянецкий район – 5 (2 вылечилось, 1 умер), Роменский район – 2 (2), Недригайловский район – 1 (1), г. Ромны – 8 (7), Глуховский район – 2 (1), г. Глухов – 5 (4), Бурынский район – 3 (1), Ахтырский район – 1 (0 ), г. Лебедин – 1 (0 ), Белопольский район – 14 (1).

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