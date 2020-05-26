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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:08480

В Ахтырке экс-полицейский отсудил полмиллиона морального ущерба за уголовное преследование

Ахтырский городской суд Сумской области взыскал 500 тыс. гривен морального ущерба, причиненного незаконными действиями органов досудебного следствия и суда

Об этом пишет 368.media  ср ссыокрй на материалы производства по ч. 2 ст. 15 и ч. 4 ст. 368 УК.

В 2013 году работник полиции был задержан по подозрению в покушении на вымогательство и получение 6 тыс. гривен взятки за не помещение изъятого автомобиля на штрафную площадку. Дело неоднократно рассматривалось судом. Обвинительные приговоры пересматривались Апелляционным судом Сумской области и Высшим специализированным судом по рассмотрению гражданских и уголовных дел и были отменены в связи с существенным нарушением требований уголовного процессуального закона и дело отправили на повторное рассмотрение.

В феврале 2016 года мужчину приговорили к 2,5 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года. С марта по ноябрь 2016 года осужденный находился в СИЗО. В ноябре 2016 Верховный суд отменил обвинительный приговор и освободил экс-полицейского из-под стражи в зале суда.

В января 2019 года после нового рассмотрения суд первой инстанции принял оправдательный приговор, который апелляционный суд оставил без изменений.

В свою очередь мужчина подал иск к государству на 3 млн гривен возмещения морального ущерба. Отмечается, что в течение почти 6 лет он находился под следствием и судом, долгое время был ограничен в свободном передвижении как по территории Украины, так и за ее пределами, 9 месяцев провел в СИЗО, потерял работу в органах внутренних дел. Минимальная сумма компенсация не могла быть меньше 330,6 тыс. гривен из расчета средней зарплаты в размере 4,7 тыс. гривен за 70 месяцев.

Суд удовлетворил требование на 500 тыс. гривен.

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