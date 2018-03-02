На Сумщине создали уникальное ранчо, где разводят оленей и ланей (видео) Их планируют выпустить в местные леса.

Неподалеку от Конотопа создали ферму для разведения оленей и ланей. Местный предприниматель начал разводить животных, чтобы впоследствии часть из них выпустить в близлежащие леса. Сейчас там уже полсотни уникальных животных, говорится в сюжете ТСН.

Длительное время владелец фермы Дмитрий Русанов работал за границей, где встретить оленя в живой природе не редкость. После чего ему и пришла в голову мысль пополнить конотопские леса такими животными и обновить генофонд. Первого оленя за пять тысяч евро он привез из Венгрии и выпустил в лес.

«Он уже ходит в природе с нашими самками. И от него даже уже есть потомство. Не всегда же брать от природы, от земли, видимо, иногда надо и отдавать», - замечает Дмитрий.

Сейчас на оленьем ранчо полсотни животных. Большинство из них завезены из-за рубежа, к примеру, оленихи - из Новой Зеландии.

«Один – румынская линия, второй – новозеландская линия, английская линия, и австрийская линия. Они все привезены из разных стран», - рассказывает владелец ранчо.

Следующим шагом стало строительство оленьей фермы. Каждое животное на ранчо пронумеровано и привито.

Особенно Дмитрий тщательно следит за питанием и отбором гаремов для оленей-самцов. По словам владельца, для каждого самца пара подбирается по его генетической линии.

В день, когда съемочная группа ТСН приехала на ранчо, там появилось на свет маленький олененок. Владелец рассказывает, что после рождения людям лучше не трогать зверюшек.

«Они, когда рождаются – не имеют запаха, для того, чтобы хищники их не нашли. Мама их оставляет, кормит, и отходит в сторону, она за ним наблюдает. Только мать знает, где оно находится», - рассказывает Дмитрий.

«Я думаю, что мальчик. Потому что на месте будущих рожек есть специальные кружочки. У нас уже девочка есть первая, а это будет мальчик», - говорит владелец ранчо.

Некоторых оленят планируют выпускать в природу, других – продавать для украинских оленьих ферм. А на ранчо Дмитрий планирует построить несколько домиков для отдыха. И открыть экскурсии для детей и взрослых.