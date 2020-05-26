В Глуховской больнице скончался избитый 25-летний парень Сегодня утром в 7:25, в палате интенсивной терапии умер парень, которого избили в ночь с 3 на 4 июня

Как рассказала журналистам Глухов.инфо медицинский директор Валентина Барахович парень скончался в больнице, не приходя в сознание. Ему сделали операцию, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Окончательную причину смерти установят после судмедэкспертизы.

Напомним, ночью 4 июня, в больницу на такси без сознания был доставлен 25-летний молодой человек, которому врачи диагностировали множественные травмы, в том числе и черепно-мозговую.

В ходе разбирательств правоохранителями было установлено, что у потерпевшего произошел конфликт в центре города с 22-летним парнем. Выяснения отношений закончились реанимацией для 25-летнего жителя Глухова.

После смерти парня дело, открытое по ч.1 ст.121 КК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение» могут переквалифицировать на ч.2 ст. 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Причастному может грозить от 7 до 10 лет заключения.