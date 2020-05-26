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Уголовное производство в связи с возможными хищениями при замене окон в сумской школе №20 закрыли за отсутствием состава преступления

Постановление о закрытии производства было вынесено следователем Сумского отдела полиции 20 мая 2020 года.

Уголовное производство было зарегистрировано Сумской городской прокуратурой еще в конце 2018 года. 

Как утверждалось в материалах дела, предствленных УЗЭ в Сумской области, служащие КУ «Сумская общеобразовательная школа I-III ступеней № 20», действуя в сговоре с должностными лицами ПФ «Тимвел», без осуществления каких-либо работ или путем их частичного исполнения с завышением объемов работ, присвоили деньги, которые были выделены из госбюджета местному бюджету г. Сумы на ремонт школы, а конкретно на замену оконных и дверных блоков. По предварительным данным правоохранителей, замена части оконных и дверных блоков в помещениях, на которую в 2018 выделено 1260000 грн., фактически была осуществлена в 2017 за деньги родителей учеников школы №20.

Однако, как было установлено в результате проведенного досудебного расследования, подтверждающих это правонарушение документов предоставлено не было.

Напротив, при осмотре помещений было установлено, что в школе в 2018 году действительно были установлены новые металлопластиковые окна с соответствующими наклейками, которые визуально отличались от тех окон, которые устанавливались в других кабинетах и помещениях школы до этого, в том числе и за деньги родителей в 2010-2013 годах. Это подтвердили и допрошенные в рамках расследования директор и учителя школы.

В итоге, как заключил следователь, результаты проведенного досудебного расследования опровергают материалы УЗЭ, что стали основой для внесения сведений в ЕРДР, а, соответственно, в действиях директора школы №20 и директора ПФ “Тимвел” отсутствует состав уголовного преступления, о чем и вынес соответствующее постановление о закрытии производства.

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