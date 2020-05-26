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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:19228

Ситуация с коронавирусом в Украине: Сумщина в тройке

Центр общественного здоровья Украины сообщает, что на утро 8 июня в Украине подтверждено 27462 случаи COVID-19, из них 12 195 выздоровели, 797 умерли.

За последние сутки лабораторно подтверждено 463 случая. Всего в Украине 431 085 образцов исследовано методом ПЦР и 44516 образцов - методом ИФА.

Всего заболели 1964 ребенка и 5101 медик. На амбулаторном лечении 19 278 пациентов, из них 1645 детей и 4124 медработника. Всего нуждались в госпитализации 8183 человек, из них 319 детей и 977 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 304 человека, в том числе один ребенок и 29 медиков.

Из числа людей, которые выздоровели, 2857 медработников и 885 детей. 40 медиков умерли от осложнений COVID-19.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 1150 (728 выздоровели)

- Волынская обл. - 1079 (299 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 971 (552 выздоровели)

- Донецкая обл. - 231 (121 выздоровели)

- Житомирская обл. - 897 (500 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 1386 (606 выздоровели)

- Запорожская обл. - 496 (286 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 1582 (947 выздоровели)

- г. Киев - 3490 (888 выздоровели)

- Киевская обл. - 1812 (577 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 559 (422 выздоровели)

- Луганская обл. - 54 (43 выздоровели)

- Львовская обл. - 2162 (524 выздоровели)

- Николаевская обл. - 309 (195 выздоровели)

- Одесская обл. - 1002 (376 выздоровели)

- Полтавская обл. - 274 (255 выздоровели)

- Ривеенская обл. - 2071 (1089 выздоровели)

- Сумская обл. - 193 (158 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 1294 (987 выздоровели)

- Харьковская обл. - 1287 (573 выздоровели)

- Херсонская обл. - 179 (172 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 518 (337 выздоровели)

- Черкасская обл. - 469 (346 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 3698 (1133 выздоровели)

- Черниговская обл. - 299 (81 выздоровели).

Общество Коронавирус
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