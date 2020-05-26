На Сумщине мошенник выманил у женщины почти 18 тысяч гривен Жертвой так называемых «псевдобанкиров» стала 48-летняя жительница Серединобудщины.

Женщина рассказала правоохранителям: ей на мобильный телефон поступило смс-сообщение о якобы заблокировании ее банковской карты. В нем отмечалось, что для восстановления доступа к счету ей необходимо позвонить по одному из указанных в сообщении номеров. Женщина, долго не раздумывая, так и сделала. Мужчина, который поднял трубку, представился работником службы безопасности банка. В ходе дальнейшей беседы он сказал, что сейчас ей позвонит автоматический «робот» банка и сообщит код, который нужно ему продиктовать для снятия блокировки карты.

Ничего не подозревая, женщина выполнила все требования «банковского работника». И сразу после завершения разговора с ним на телефон заявительницы начали поступать сообщения о снятие средств с ее счета. Она немедленно пошла к банкомату, где, проверив счет, обнаружила пропажу почти 18 000 гривен.

По данному факту следственными открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество».

Правоохранители еще раз предостерегают граждан от необдуманных поступков и советуют не доверять незнакомым телефонным собеседникам.

Помните: настоящий банковский работник не будет по телефону проводить каких-либо действий с вашим банковским счетом, и выпытывать конфиденциальную информацию по нему. Так действуют только мошенники.

Все вопросы относительно ваших банковских карт и счетов нужно решать только в отделениях банка, где вы обслуживаетесь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.