В Сумах полиция готовится к обострениям обстановки в залах Апелляционного суда (видео) Полицейские Главного управления Национальной полиции совместно с сотрудниками территориального управления службы судебной охраны и работниками Нацгвардии провели очередные учения по охране судебных учреждений.

Отрабатывали экстремальные ситуации во время проведения судебных процессов и в случае обострения обстановки в зале судебного заседания. Занятия проходили на базе Апелляционного суда. Цель обучения - обеспечение надлежащего уровня профессиональной подготовки полицейских и их психологической готовности к быстрым и правильным решениям в нетипичных условиях.

«Сегодня мы отработали вопросы нормативно-правовой базы, алгоритм действий во время проявления массового неповиновения в зале судебного заседания и порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, - комментирует Владимир Бабич, начальник территориального управления Службы судебной охраны в Сумской области. – Но не менее важным остается вопрос обмен опытом с коллегами различных служб и взаимодействие при выполнении служебных задач».

Во время учений присутствующие показали высокий уровень теоретических знаний и практических навыков, а также продемонстрировали уверенные и решительные действия при блокировании посторонними лицами выезда из судебного учреждения, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.