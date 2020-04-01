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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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ФК «Сумы» пополнился экс-игроком «Шахтера» и «Металлиста»

В состав команды ФК «Сумы» вошел Владимир Приемов.

Первый официальный матч за команду он сыграет уже в эту среду, 10 июня, против ФК «Колос» на Кубок Геннадия Свирского.

Владимир Приемов - воспитанник одесской школы футбола, выступал в составе профессиональных футбольных клубов «Шахтер» (Донецк), «Черноморец» (Одесса), «Александрия», «Олимпик» (Донецк), молодежной сборной Украины по футболу (U-21).

Спорт ФК Сумы
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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