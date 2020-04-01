ФК «Сумы» пополнился экс-игроком «Шахтера» и «Металлиста» В состав команды ФК «Сумы» вошел Владимир Приемов.

Первый официальный матч за команду он сыграет уже в эту среду, 10 июня, против ФК «Колос» на Кубок Геннадия Свирского.

Владимир Приемов - воспитанник одесской школы футбола, выступал в составе профессиональных футбольных клубов «Шахтер» (Донецк), «Черноморец» (Одесса), «Александрия», «Олимпик» (Донецк), молодежной сборной Украины по футболу (U-21).