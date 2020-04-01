ФК «Сумы» пополнился экс-игроком «Шахтера» и «Металлиста»

Первый официальный матч за команду он сыграет уже в эту среду, 10 июня, против ФК «Колос» на Кубок Геннадия Свирского.
Владимир Приемов - воспитанник одесской школы футбола, выступал в составе профессиональных футбольных клубов «Шахтер» (Донецк), «Черноморец» (Одесса), «Александрия», «Олимпик» (Донецк), молодежной сборной Украины по футболу (U-21).
Главным тренером ФК «Сумы» с сегодняшнего дня назначен Сергей Страшненко, который ранее исполнял обязанности тренера команды....
Сегодня, 22 мая, прошла первая тренировка ФК «Сумы» после карантина....
ФК «Сумы» с марта находится на карантине, футболисты занимаются индивидуальной подготовкой....
На неопределенную дату запланировано товарищеский матч между ФК «Сумы» и ФК «Альянс» (Липовая Долина)....
В недавнем интервью футбольному порталу FootBoom президент ФК «Сумы» Геннадий Демьяненко сообщил о последних трансферах команды.... 2