У Сумах вшанували пам’ять легендарного льотчика Івана Кожедуба Сьогодні, 8 червня, біля центрального входу до парку культури та відпочинку ім. Кожедуба відбулись урочистості з нагоди 100-річчя з Дня народження видатного земляка, льотчика-винищувача та тричі Героя Радянського Союзу.

Вшанувати пам'ять славетного військового Івана Кожедуба зібрались представники ветеранських та громадських організації, міські посадовці, депутати та молодь.

До присутніх звернулась заступник мера Сум Віра МОТРЕЧКО.

«Нації, які пам'ятають минуле, мають і майбутнє. Ми завжди будемо пам'ятати подвиг людей, які захищали нас від нацистської навали, шанувати живих та пам'ятати загиблих. Іван Кожедуб – один із найвидатніших військовиків часів Другої світової війни, авіатор, який за свої 320 вильотів збив 62 ворожі літаки. Це була людина унікального бойового духу, і його постать є найкращим взірцем для льотчиків багатьох поколінь», – зауважила Віра Мотречко.

Присутні вшанували пам'ять видатного земляка та всіх військових, хто загинув у роки війни, хвилиною мовчання та поклали квіти до підніжжя пам'ятника льотчика-винищувача, після чого в небо пролунали залпи військового салюту.