В Сумах жена подрезала мужа

По данным отдела коммуникации полиции области, конфликт произошел между сожителями дома по улице Набережной реки Псел. Во время конфликта женщина нанесла мужчине непроникающей ножевое ранение в область грудной клетки, его забрала «скорая».
На месте сейчас работает следственно-оперативная группа полиции, решается вопрос об открытии уголовного производства, пишет sumy.today.
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