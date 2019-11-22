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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:23290

В Сумах жена подрезала мужа

Сегодня, 8 июня, около 13.40 полиция Сум получила сообщение от «скорой» о ножевом ранении мужчины.

По данным отдела коммуникации полиции области, конфликт произошел между сожителями дома по улице Набережной реки Псел. Во время конфликта женщина нанесла мужчине непроникающей ножевое ранение в область грудной клетки, его забрала «скорая».

На месте сейчас работает следственно-оперативная группа полиции, решается вопрос об открытии уголовного производства, пишет sumy.today.

Право Поножовщина
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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