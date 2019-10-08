В Сумах провалился тротуар возле ЦУМа, которому нет и двух лет После продолжительных дождей провалился тротуар в районе ЦУМа в Сумах.

Фото выложил в Фейсбуке сумчанин Андрей Мараховский.

«В Сумах строят метро!

Работы, наверное, когда-то начнутся!!!?

Будем ждать следующие ливни!???», - спрашивает он.

Напомним: понижение тротуара с одновременным повышением уровня дороги на этом переходе, до сих пор не обозначенном «зеброй», проходили в июле 2018 года. На решение проблемы с лужей после дождей в этом месте у коммунальщиков ушел почти год после поручения мэра Сум Александра Лысенко. Однако лужа оттуда все равно не исчезла, ведь воде некуда стекать.

Когда заметят новую проблему городские власти, неизвестно, ведь явно никто из них пешком не ходит.