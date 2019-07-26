Мэр Сум вспомнил о велодорожках Сегодня, 9 июня, во время аппаратного совещания в мэрии

- Расскажите мне о велодорожках, - попросил он директора департамента инфраструктуры Александра Журбу. – По дорогам мне понятно, по тротуарам понятно, я вижу, что на тротуарах вы рисуете велодорожки. Но я хотел бы вам сказать о комплексности в этом подходе. Мы должны их объединить. У нас есть программа «Два колеса». Если ее нужно доработать, вы ее доработайте. Потому что мы сейчас рассматриваем, чтобы на рынок заходили компании, которые будут выдавать велосипеды на прокат. Но без нормальной велоинфраструктуры это будет неправильно.

- Сейчас этот вопрос в процессе обсуждения, - ответил А.Журба. – Прорабатываем с представителями общественности, которые занимаются велодорожками по городу. Мы хотим объединить ремонт тротуаров и строительство велодорожек.

- Слушайте тех, кто пользуется велосипедами. Что они хотят, что им нужно. Им виднее.

- Понятно…