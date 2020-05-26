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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:301089

На Сумщине плюс 5 случаев коронавируса, один в Сумах

Об этом сегодня, 9 июня, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замначальника горотдела здравоохранения Наталья Кипенко.

- С начала тестирования методом ПЦР на коронавирус в Сумах зафиксирован 51 человек с позитивным результатом, - доложила она. – Среди них 45 взрослых и 6 детей. На сегодняшний день выздоровели уже 42 человека, продолжаются лечиться 9: двое взрослых и один ребенок на стационарном лечении и 6 на амбулаторном лечении – все взрослые. На прошлой неделе зарегистрировано 7 случаев заболевания, также 7 вылечились. С подозрением 17 человек. По области на сегодня 198 случаев, из них 5 умерших. Выздоровело 158.

Общество Коронавирус
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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