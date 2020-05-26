На Сумщине плюс 5 случаев коронавируса, один в Сумах

- С начала тестирования методом ПЦР на коронавирус в Сумах зафиксирован 51 человек с позитивным результатом, - доложила она. – Среди них 45 взрослых и 6 детей. На сегодняшний день выздоровели уже 42 человека, продолжаются лечиться 9: двое взрослых и один ребенок на стационарном лечении и 6 на амбулаторном лечении – все взрослые. На прошлой неделе зарегистрировано 7 случаев заболевания, также 7 вылечились. С подозрением 17 человек. По области на сегодня 198 случаев, из них 5 умерших. Выздоровело 158.
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