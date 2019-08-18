Определились все четвертьфиналисты Кубка Сумщины 8 июня в Токарях сыграли последний матч предварительного этапа кубка Сумской области по футболу.

«Украина-Аграрная» в добавленное арбитром время перевела игру в овертайм, где забила три безответных мяча и выиграла последнюю путевку в четвертьфинал турнира. сообщает сайт АФСО.

«Украина-Аграрная» (Токари) 5:2 ОТ (2:2) «Альянс-2» (Долина)

Голы: Виталий Гученко (4, 94, оба с пен.), Ян Загорулько (90+1), Станислав Корсун (99), Александр Сметаненко (106) - Максим Бойко (18, пен.), Александр Дорошенко (56).