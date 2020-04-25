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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:00217

В Сумах заработали 167 групп в детсадах

Об этом сегодня, 9 июня, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горуправления образования Антонина Данильченко.

- На прошлой неделе мы начали восстанавливать деятельность детсадов с выполнение противоэпидемиологических требований, - начала она. – До конца недели работало 167 дежурных групп в 40 детсадах. По состоянию на 4 июня было 1436 детей. С начала недели детей становилось больше по мере того, как родители приносили справки о том ,что они работают. Было несколько обращений от семей, в которых не оба родителя не работают, но из-за сложных материальных и семейных условий мы все обращения удовлетворили.

- Нужно готовиться к полному открытию детсадов, - взял слово мэр Сум Александр Лысенко. – Благо, что сейчас лето, и многие поедут к бабушкам-дедушкам, но мы должны обеспечить возможность ходить всем детям.

Общество Детсады
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