В Сумах заработали 167 групп в детсадах Об этом сегодня, 9 июня, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горуправления образования Антонина Данильченко.

- На прошлой неделе мы начали восстанавливать деятельность детсадов с выполнение противоэпидемиологических требований, - начала она. – До конца недели работало 167 дежурных групп в 40 детсадах. По состоянию на 4 июня было 1436 детей. С начала недели детей становилось больше по мере того, как родители приносили справки о том ,что они работают. Было несколько обращений от семей, в которых не оба родителя не работают, но из-за сложных материальных и семейных условий мы все обращения удовлетворили.

- Нужно готовиться к полному открытию детсадов, - взял слово мэр Сум Александр Лысенко. – Благо, что сейчас лето, и многие поедут к бабушкам-дедушкам, но мы должны обеспечить возможность ходить всем детям.