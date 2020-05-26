К «бронзе» чемпионата Беларуси ближе сумской вратарь

В ней играют два воспитанника сумского футзала. В Минске встречались МФК «Столица» вратаря Евгения Змысли (который, правда, весь матч просидел на лавке запасных) переиграла гомельский «БЧ» Дениса Мазного 4:1.
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