К «бронзе» чемпионата Беларуси ближе сумской вратарь 8 июня прошла первая игра бронзовой серии чемпионата Беларуси по футзалу.

В ней играют два воспитанника сумского футзала. В Минске встречались МФК «Столица» вратаря Евгения Змысли (который, правда, весь матч просидел на лавке запасных) переиграла гомельский «БЧ» Дениса Мазного 4:1.