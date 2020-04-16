Мэр Сум снова пообещал отремонтировать Брянскую

Несколько раз за последние годы сумские троллейбусники даже отказывались ездить по ней, мотивируя это постоянными поломками транспорта. Было несколько петиций, на которые власти отвечали то потом, то нет денег. И вот мэр Сум снова заговорил об это дороге.
- Сергей Владимирович, - обратился он к начальнику транспортного отдела г-ну Яковенко сегодня, 9 июня, во время аппаратного совещания. – Мы, когда были в троллейбусном депо, ко мне подходили водители и жаловались на дорогу по Брянской. Говорили, что им просто жалко троллейбусы. Вы должны быть самым большим лоббистом ремонта дорог, по которым ездит коммунальный транспорт. Мы в прошлом году не успели, нужно обязательно сделать в этом.
Президент Всеукраинской дорожной ассоциации Артем Гриненко обратился к главе Сумской облгосадминистрации о нарушениях в сфере дорожных закупок....
На Сумщине главный инженер ООО подозревается в служебной халатности с убытками для государства в 7,4 млн грн...
На Сумщине Служба безопасности Украины предотвратила незаконное завладение бюджетными средствами, выделенными на ремонт автомобильных дорог государственного значения....
В этом году две дороги на Сумщине, по которым отменили торги более чем 500 млн гривен, не будут ремонтировать, потому...
Служба автомобильных дорог Сумской области отменила два тендера на ремонт дорог ожидаемой стоимостью более 600 млн грн, на которых победил...