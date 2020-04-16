Мэр Сум снова пообещал отремонтировать Брянскую Дорога до трубного завода от пр. Курского в ужасном состоянии уже несколько лет.

Несколько раз за последние годы сумские троллейбусники даже отказывались ездить по ней, мотивируя это постоянными поломками транспорта. Было несколько петиций, на которые власти отвечали то потом, то нет денег. И вот мэр Сум снова заговорил об это дороге.

- Сергей Владимирович, - обратился он к начальнику транспортного отдела г-ну Яковенко сегодня, 9 июня, во время аппаратного совещания. – Мы, когда были в троллейбусном депо, ко мне подходили водители и жаловались на дорогу по Брянской. Говорили, что им просто жалко троллейбусы. Вы должны быть самым большим лоббистом ремонта дорог, по которым ездит коммунальный транспорт. Мы в прошлом году не успели, нужно обязательно сделать в этом.