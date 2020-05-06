В Ромнах умерла директор Центра реабилитации Департамент социальной защиты населения Сумской облгосадминистрации сообщил о преждевременной смерти руководителя Роменского центра комплексной реабилитации детей и лиц с инвалидностью Натальи Осауленко.

Сердце великого жизнелюба перестало биться лишь на 42 году. Оно было отдано Украине и роменчанам. Коллектив департамента выражает искренние соболезнования семье и разделяет ее горе, говорится в сообщении.

«Данкор» присоединяется к соболезнованиям.