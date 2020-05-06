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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Ромнах умерла директор Центра реабилитации

Департамент социальной защиты населения Сумской облгосадминистрации сообщил о преждевременной смерти руководителя Роменского центра комплексной реабилитации детей и лиц с инвалидностью Натальи Осауленко.

Сердце великого жизнелюба перестало биться лишь на 42 году. Оно было отдано Украине и роменчанам. Коллектив департамента выражает искренние соболезнования семье и разделяет ее горе, говорится в сообщении.

«Данкор» присоединяется к соболезнованиям.

Общество Утрата
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