В Ромнах умерла директор Центра реабилитации

Сердце великого жизнелюба перестало биться лишь на 42 году. Оно было отдано Украине и роменчанам. Коллектив департамента выражает искренние соболезнования семье и разделяет ее горе, говорится в сообщении.
«Данкор» присоединяется к соболезнованиям.
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