За неделю на Сумщине зарегистрировано 80 ЧП

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 53 оперативных выезда. Во время ликвидации пожаров спасены 21 здание, 1 единица автотехники, в общем материальных ценностей на сумму 600 тыс. грн.
Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 194 боеприпаса времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.
В связи с установлением жаркой и сухой погоды в области значительно увеличилось пожарная опасность. В первую очередь это касается угрозы возникновения возгораний в природных экосистемах. Такие пожары могут привести не только к возгоранию расположенных рядом лесов, зданий, но даже к травмам и гибели людей. Поэтому спасатели предостерегают: не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и в лесах и соблюдайте правила пожарной безопасности. При обнаружении признаков пожара в природных экосистемах немедленно звоните в Службу спасения по номеру "101", сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
Огнем уничтожено и повреждено 6 зданий, 2 единицы техники....
В результате пожаров погиб 1 человек, 1 - травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 7 зданий, 2 единицы техники....
В результате пожаров 1 человек травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 8 строений, 1 единица техники....
В результате пожаров 2 человека травмированы, случаев гибели не зарегистрировано. Огнем уничтожено и повреждено 11 зданий, 3 единицы автотракторной техники....
В результате пожаров 1 человек травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 18 зданий....