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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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За неделю на Сумщине зарегистрировано 80 ЧП

В результате пожаров погибло 4 человека, 1 - травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 12 зданий, 1 единицу автотехники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 53 оперативных выезда. Во время ликвидации пожаров спасены 21 здание, 1 единица автотехники, в общем материальных ценностей на сумму 600 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 194 боеприпаса времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.

В связи с установлением жаркой и сухой погоды в области значительно увеличилось пожарная опасность. В первую очередь это касается угрозы возникновения возгораний в природных экосистемах. Такие пожары могут привести не только к возгоранию расположенных рядом лесов, зданий, но даже к травмам и гибели людей. Поэтому спасатели предостерегают: не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и в лесах и соблюдайте правила пожарной безопасности. При обнаружении признаков пожара в природных экосистемах немедленно звоните в Службу спасения по номеру "101", сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество ГСЧС
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