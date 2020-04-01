В Сумах на территории детсада нашли повешенного

Как сообщил отдел коммуникации областной полиции, на территории одного из дошкольных учреждений города обнаружили тело мужчины, 1980 года рождения. Признаков насильственной смерти на нем не обнаружено, поэтому сейчас правоохранители расследуют данный случай как самоубийство, пишет Sumy.Today.
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