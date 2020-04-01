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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:12542

В Сумах на территории детсада нашли повешенного

Произошло это в воскресенье, 7 июня.

Как сообщил отдел коммуникации областной полиции, на территории одного из дошкольных учреждений города обнаружили тело мужчины, 1980 года рождения. Признаков насильственной смерти на нем не обнаружено, поэтому сейчас правоохранители расследуют данный случай как самоубийство, пишет Sumy.Today.

Право Самоубийство
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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