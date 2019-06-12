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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах перенесли «Сурмы Украины»

Традиционный фестиваль оркестров духовой музыки «Сурмы Украины» перенесли на День города.

Об этом сегодня, 9 июня, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горотдела культуры Наталья Цыбульская.

- Мы сейчас работаем над тем, чтобы фестиваль провести на День города, - поделилась она. – Те коллективы, с которыми мы сотрудничали и которые должны были приехать к нам в июне, согласились на эти сроки. День города у нас выпадает на 5 сентября, субботу. И все фестивальные мероприятия могут вложиться. То есть 3-го заезд, 4-5-го мы работаем по городу. Главное, чтобы карантинные мероприятия были в нужном режиме. Мы прорабатываем договора с перевозчиками, с теми, кто будет предоставлять услуги. Практически все сделали, чтобы в сентябре доставить людям радость.

Напомним: фестиваль духовой музыки впервые состоялся в Сумах в 2000 году. Его приурочили ко Дню Конституции и назвали соответственно «Сурмы Конституции».

Когда фестиваль отмечал десятилетие, название изменили на «Сурмы Украины», но неизменной осталась дата проведения - 27-28 июня.

В 2005 году фестиваль получил статус Всеукраинского, а впоследствии и Международного. Мероприятие проходит ежегодно. Исключением стали лишь в 2014 и 2015 годы, когда его не проводили из-за сложной общественно-политической ситуации.

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