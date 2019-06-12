В Сумах перенесли «Сурмы Украины»

Об этом сегодня, 9 июня, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горотдела культуры Наталья Цыбульская.
- Мы сейчас работаем над тем, чтобы фестиваль провести на День города, - поделилась она. – Те коллективы, с которыми мы сотрудничали и которые должны были приехать к нам в июне, согласились на эти сроки. День города у нас выпадает на 5 сентября, субботу. И все фестивальные мероприятия могут вложиться. То есть 3-го заезд, 4-5-го мы работаем по городу. Главное, чтобы карантинные мероприятия были в нужном режиме. Мы прорабатываем договора с перевозчиками, с теми, кто будет предоставлять услуги. Практически все сделали, чтобы в сентябре доставить людям радость.
Напомним: фестиваль духовой музыки впервые состоялся в Сумах в 2000 году. Его приурочили ко Дню Конституции и назвали соответственно «Сурмы Конституции».
Когда фестиваль отмечал десятилетие, название изменили на «Сурмы Украины», но неизменной осталась дата проведения - 27-28 июня.
В 2005 году фестиваль получил статус Всеукраинского, а впоследствии и Международного. Мероприятие проходит ежегодно. Исключением стали лишь в 2014 и 2015 годы, когда его не проводили из-за сложной общественно-политической ситуации.
В Сумах открыли XVIII Международный фестиваль духовой музыки «Сурми України»...
В преддверии открытия сегодняшнего фестиваля «Сурми України» коммунальщики выполнили поручение первого заммэра Сум Владимира Войтенко закрыть руины фонтанов на Тетарльной...
Суми традиційно до Дня Конституції України прийматимуть Міжнародний фестиваль духової музики «Сурми України»....
В соцсетях обсуждают новый логотип фестиваля духовой музыки «Сурми України»....
Цього року фестиваль духової музики «Сурми України» пройде 27-28 червня....