В Сумах до сих пор не справились с последствиями урагана О выполнении работ по устранению последствий урагана, который был в четверг, 4 июня, рассказала начальник горотдела «Служба 15-80» Валерий Марюхна.

- В четверг у нас был ураган, который немного натворил беды, - начал он. – Аварийные службы работали в усиленном режиме. Недостатки устраняли даже в вечернее и ночное время. По городу упали 51 дерево, уже убрано. Было перекрыто движение по 9 улицам. Сейчас на некоторых участках осталось вывезти ветки. По «Сумыоблэенерго» было 113 обращений от жителей. Было 19 обрывов, они немедленно были устранены. По «Горсвету» было 13 обрывов. Не включались 4 подстанции из-за обрывов. На Роменской, Басах, Кондратьева, в Курском микрорайоне не было света. Но до 19.30 электроэнергию уже включили. Было оборвано три контактных троллейбусных линии, движение троллейбусов « 1, 2, 3, 4 и 7 было остановлено. Но за короткое время недостатки были устранены. Из-за отключение подстанции на Оболонском водозаборе пропала электроэнергия, была восстановлена в 19.30.