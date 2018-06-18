Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:21408

В Сумах до сих пор не справились с последствиями урагана

О выполнении работ по устранению последствий урагана, который был в четверг, 4 июня, рассказала начальник горотдела «Служба 15-80» Валерий Марюхна.

- В четверг у нас был ураган, который немного натворил беды, - начал он. – Аварийные службы работали в усиленном режиме. Недостатки устраняли даже в вечернее и ночное время. По городу упали 51 дерево, уже убрано. Было перекрыто движение по 9 улицам. Сейчас на некоторых участках осталось вывезти ветки. По «Сумыоблэенерго» было 113 обращений от жителей. Было 19 обрывов, они немедленно были устранены. По «Горсвету» было 13 обрывов. Не включались 4 подстанции из-за обрывов. На Роменской, Басах, Кондратьева, в Курском микрорайоне не было света. Но до 19.30 электроэнергию уже включили. Было оборвано три контактных троллейбусных линии, движение троллейбусов « 1, 2, 3, 4 и 7 было остановлено. Но за короткое время недостатки были устранены. Из-за отключение подстанции на Оболонском водозаборе пропала электроэнергия, была восстановлена в 19.30.

Общество Ураган
view counter

По тематике

Сумские коммунальщики до сих пор не успели справиться с последствиями непогоды
03.02.2020 09:30

Сумские коммунальщики до сих пор не успели справиться с последствиями непогоды

Мэр Сум Александр Лысенко остался недоволен работой своих подчиненных....

В Ромнах шквальный ветер повалил деревья
22.03.2019 16:18

В Ромнах шквальный ветер повалил деревья

Сегодня, 22 марта, в Ромнах наблюдался шквальный ветер, который повалил несколько деревьев....

В Сумах от ветра упала электроопора
04.10.2018 19:55

В Сумах от ветра упала электроопора

Сегодня, 4 октября, на ул. Пушкина шквальный ветер повалил несколько деревьев и электроопору....

В Глухове деревья упали на могилы
22.06.2018 16:14

В Глухове деревья упали на могилы

На Вознесенском кладбище в Глухове огромные деревья упали на могилы....

На Сумщине дерево упало на дом
18.06.2018 14:28

На Сумщине дерево упало на дом

16 июня дежурное спасательное отделение Межрегионального центра быстрого реагирования привлекалось для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, которая сложилась в результате урагана....

Новости

На Сумщине плюс 5 случаев коронавируса, один в Сумах
Сегодня 08:30
На Сумщине пятая смерть от коронавируса
05.06.2020 15:16
У части сумчан вода будет с хлоркой
Сегодня 13:20
В Конотопе пожарные тушили возгорание в автогаражном кооперативе
Сегодня 13:10
Химгородок остался без троллейбусов (обновлено)
Сегодня 13:03
Сумской ЖЭК уплатил более миллиона гривен штрафа за использование неоформленного труда
Сегодня 13:00
К 7 годам лишения свободы осуждена женщина за убийство мужа
Сегодня 12:41
Сумская ЦГБ вошла в ТОП-3 по количеству выполненных тромболизисов
Сегодня 12:12
На Сумщине полиция выясняет детали смертельного ДТП
Сегодня 11:58
В Сумах снова митингуют мусорщики
Сегодня 11:56
На Сумщине начали действовать сезонные ограничения движения большегрузного транспорта
Сегодня 11:51
На должность зампрокурора Сумской области назначен днепровский кадр
Сегодня 11:30
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
view counter

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.