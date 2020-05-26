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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:22295

В Шостке полицейские гонялись за пьяным поляком с поддельным документам

Житель республики Польша ездил по городу на автомобиле, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Во время патрулирования города экипаж группы реагирования патрульной полиции увидел автомобиль КIA, который имел характерные после ДТП повреждения. Полицейские остановили легковушку - за его рулем находился 65-летний житель Польши. Мужчина оказался в состоянии алкогольного опьянения. Этого факта он не отрицал, однако от прохождения теста на состояние алкогольного опьянения отказался.

При составлении правоохранителями на водителя административного протокола по ст. 130 КУоАП «Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции», правонарушитель сел в свой автомобиль и пытался скрыться от полицейских. Его в нескольких километрах догнали и составили на него еще один административный протокол - на этот раз по ст. 122-2 КУоАП «Невыполнение водителями требований об остановке», ведь он не реагировал на законные требования стражей правопорядка об остановке.

Проверив документы правонарушителя по базе данных, полицейские выяснили, что водительское удостоверение иностранца имеет признаки подделки: на самом деле он не имел категорий на управление транспортными средствами, которые были указаны в документе. Кроме того, свидетельство о регистрации автомобиля было также поддельное - машина находилась на территории Украины незаконно.

Известно, что он уже привлекался ранее к уголовной ответственности за подделку документов.

Автомобиль иностранца поставлен на площадку временного содержания транспортных средств Шосткинского отдела полиции. А изъятые документы - направлены на экспертное исследование.

По обоим фактам совершения преступлений в полиции открыли два уголовных производства: по ст. 290 Уголовного кодекса Украины «Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства» и ч. 1 ст. 358 этого же кодекса Украины «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов». Санкции статей предусматривают до трех лет ограничения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Пьяный за рулем
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