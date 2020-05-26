На должность зампрокурора Сумской области назначен днепровский кадр

Сегодня, 9 июня, прокурор Сумской области Григорий Кондратенко представил коллективу новоназначенного заместителя и отметил, что большой опыт работы Александра Владимировича в органах прокуратуры поможет ему вместе с коллективом достигать реальных результатов.
Панченко Александр Владимирович родился в 1979 году в г. Новомосковск Днепропетровской области. В 2001 году окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого. Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в том же году в прокуратуре Бабушкинского района г. Днепропетровск, где и работал 10 лет. В течение 3 лет - заместитель прокурора Днепровского района г. Днепродзержинск. Более года занимал должность руководителя структурного подразделения в прокуратуре Днепропетровской области. Почти 5 лет возглавлял Павлоградскую местную прокуратуру. Предыдущая занимаемая должность - прокурор Днепропетровской области. Награжден нагрудным знаком «За безупречную службу в органах прокуратуры», сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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