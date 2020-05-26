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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:51198

На Сумщине начали действовать сезонные ограничения движения большегрузного транспорта

Службой автомобильных дорог в Сумской области принято решение о внедрении мер по ограничению движения тяжеловесного транспорта.

Ограничения касаются большегрузного транспорта общей массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, которые действуют с 1 июня с 9.00 до 21.00 ежедневно.

В связи с тем, что асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог имеет свойство аккумулировать солнечную энергию из-за темного цвета поверхности, в летнее время года его температура значительно выше, чем температура воздуха.

При температуре воздуха 28°С температура поверхность асфальтобетона достигает 43°С, что приводит к размягчению битумов и соответственно потере асфальтобетоном необходимой прочности.

Анализ разрушительного воздействия полного веса автотранспортных средств показал, что разрушение материала дорожного покрытия возникает при осевой нагрузке автомобиля более 7 тонн.

На основе анализа параметров моделей автотранспортных средств установлено, что такая нагрузка на ось имеют многоосные автотранспортные средства с полной массой свыше 24 тонн.

Просьба к перевозчикам: заблаговременно позаботиться о доставке необходимых грузов и соответственно скорректировать планы перевозок. Контроль за соблюдением мер по ограничению движения тяжеловесного транспорта будет усилен.

Общество
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