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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:58474

На Сумщине полиция выясняет детали смертельного ДТП

Происшествие произошло сегодня около 9:00 9 июня на территории Конотопского района.

На участке дороги Вировка-Таранское столкнулись два автомобиля - ВАЗ-2111 и Chery М11.

В результате аварии погиб водитель ВАЗа, 56-летний конотопчанин. 27-летний водитель иномарки и его пассажиры серьезно не пострадали.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Конотопского отдела полиции. Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Устанавливаются причины и обстоятельства трагедии, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Смертельное ДТП
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