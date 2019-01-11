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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумская ЦГБ вошла в ТОП-3 по количеству выполненных тромболизисов

Единственный в области Центр цереброваскулярной и сердечно-сосудистой патологии на базе Сумской городской клинической больницы вошел в ТОП-3 заведений страны по количеству выполненных тромболизисов - «золотого стандарта» лечения больных с инсультами.

В прошлом году успешно проведено около 70 таких процедур. Заведение имеет достаточно возможностей спасать больных со всей области.

КНП «Центральная городская клиническая больница» заключила с НСЗУ договора на 12 пакетов услуг, из них 7 - по приоритетным направлениям: лечение инсультов, инфарктов и скрининг онкопатологий. Общая сумма договора больницу с НСЗУ в пределах ПМГ – 67,2 млн грн.

По словам директора Сумской центральной городской клинической больницы Валентины Доминас, главный принцип работы этого заведения - двигаться вперед и ежегодно внедрять новейшие методики лечения пациентов.

Для работы подготовлены команды профильных специалистов, созданы мультидисциплинарные бригады различного направления. Успешно работают новые современные отделения: нейрохирургическое, реабилитационное, а также интервенционной кардиологии, реперфузионной и интенсивной терапии.

Руководитель медицинского учреждения считает, что сворачивать реформу отрасли нельзя, но есть, что проанализировать и над чем работать. Подготовка учреждений к реформе длится не первый год, кто-то успел подготовиться, а кто-то ждал. Тем, кто не успел заблаговременно подготовиться должным образом, нужно реально оценить свои возможности и определить пути дальнейшего существования. Например, некоторые маломощные учреждения могли бы стационарную помощь заменить дневным стационаром. «О тарифах, надеюсь, стоимость некоторых услуг будут пересчитаны, ведь 5000 на операционное лечение - очень маленькая сумма. Анализ тяжелых случаев хирургической патологии показал, что средства на лечение могут составлять до 40-50 тыс. грн, при тяжелых травмах до 120 тыс. грн, - отмечает Валентина Доминас.

Общество ЦГБ
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