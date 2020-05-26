Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:10160

В Конотопе пожарные тушили возгорание в автогаражном кооперативе

Сегодня, 9 июня, в 6:46 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории автогаражного кооператива на ул. Выровской в г. Конотоп.

Звонил случайный прохожий, который увидел дым, выходивший из-под кровли гаражей. На тушение направили дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 6 минут пожарные прибыли на место вызова и установили, что загорелась кровля расположенных под одной крышей 2 кирпичных гаражей. Осложняла ситуацию плотная застройка - по обе стороны от очага горения вплотную находились другие гаражи.

С помощью специнструмента и оборудования удалось попасть внутрь сооружений. В 7:15 спасатели локализовали возгорание, предотвратили распространение пламени на соседние гаражи и предотвратили взрыва 2 баллонов - газового и кислородного и перекидывания огня на автомобиль «Subaru», которые находились в гараже. В 7:36 пожар был ликвидирован.

Огнем повреждена кровля 2 гаражей на площади 1 и 2 кв. м.

Всего на тушение было привлечено 10 человек личного состава на 2 единицах техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Допустимая причина возгорания - короткое замыкание электросети. По предварительным данным в одном из гаражей остался включенным электроприбор. Для предупреждения таких случаев не забывайте о соблюдении элементарных требований пожарной безопасности, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество
view counter

Новости

На Сумщине плюс 5 случаев коронавируса, один в Сумах
Сегодня 08:30
На Сумщине пятая смерть от коронавируса
05.06.2020 15:16
У части сумчан вода будет с хлоркой
Сегодня 13:20
В Конотопе пожарные тушили возгорание в автогаражном кооперативе
Сегодня 13:10
Химгородок остался без троллейбусов (обновлено)
Сегодня 13:03
Сумской ЖЭК уплатил более миллиона гривен штрафа за использование неоформленного труда
Сегодня 13:00
К 7 годам лишения свободы осуждена женщина за убийство мужа
Сегодня 12:41
Сумская ЦГБ вошла в ТОП-3 по количеству выполненных тромболизисов
Сегодня 12:12
На Сумщине полиция выясняет детали смертельного ДТП
Сегодня 11:58
В Сумах снова митингуют мусорщики
Сегодня 11:56
На Сумщине начали действовать сезонные ограничения движения большегрузного транспорта
Сегодня 11:51
На должность зампрокурора Сумской области назначен днепровский кадр
Сегодня 11:30
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
view counter

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.