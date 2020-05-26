В Конотопе пожарные тушили возгорание в автогаражном кооперативе Сегодня, 9 июня, в 6:46 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории автогаражного кооператива на ул. Выровской в г. Конотоп.

Звонил случайный прохожий, который увидел дым, выходивший из-под кровли гаражей. На тушение направили дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 6 минут пожарные прибыли на место вызова и установили, что загорелась кровля расположенных под одной крышей 2 кирпичных гаражей. Осложняла ситуацию плотная застройка - по обе стороны от очага горения вплотную находились другие гаражи.

С помощью специнструмента и оборудования удалось попасть внутрь сооружений. В 7:15 спасатели локализовали возгорание, предотвратили распространение пламени на соседние гаражи и предотвратили взрыва 2 баллонов - газового и кислородного и перекидывания огня на автомобиль «Subaru», которые находились в гараже. В 7:36 пожар был ликвидирован.

Огнем повреждена кровля 2 гаражей на площади 1 и 2 кв. м.

Всего на тушение было привлечено 10 человек личного состава на 2 единицах техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Допустимая причина возгорания - короткое замыкание электросети. По предварительным данным в одном из гаражей остался включенным электроприбор. Для предупреждения таких случаев не забывайте о соблюдении элементарных требований пожарной безопасности, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.