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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:20174

У части сумчан вода будет с хлоркой

КП «Горводоканал» продолжает плановые работы по промывке и дезинфекции резервуаров чистой воды.

С 10 по 12 июня будут очищаться резервуары Ново-Оболонской насосной станции. Выполнение этих профилактических работ может привести к появлению в воде временного запаха хлора в домах жителей района Тимирязивки, улиц Роменская, Герасима Кондратьева, Гамалия, Петропавловской и прилегающих к ним улиц.

Службой лабораторного контроля обязательно осуществляются анализы воды в очищенных резервуарах, и только при ее соответствии качественным показателям вода подается потребителям.

Для улучшения качества питьевой воды в соответствии с установленным графиком будет осуществлена очистка резервуаров на всех водозаборах города, сообщает КП «Горводоканал».

Общество Хлорка
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