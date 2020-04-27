У части сумчан вода будет с хлоркой

С 10 по 12 июня будут очищаться резервуары Ново-Оболонской насосной станции. Выполнение этих профилактических работ может привести к появлению в воде временного запаха хлора в домах жителей района Тимирязивки, улиц Роменская, Герасима Кондратьева, Гамалия, Петропавловской и прилегающих к ним улиц.
Службой лабораторного контроля обязательно осуществляются анализы воды в очищенных резервуарах, и только при ее соответствии качественным показателям вода подается потребителям.
Для улучшения качества питьевой воды в соответствии с установленным графиком будет осуществлена очистка резервуаров на всех водозаборах города, сообщает КП «Горводоканал».
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