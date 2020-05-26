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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:41212

Сумщина в тройке областей с наименьшим подтвержденным числом заболевания COVID-19

По состоянию на 9 июня в Сумской области подтверждено 198 случаев заболевания коронавирусом.

Это третий результат с конца. Меньше только в Луганской– 54 и Херсонской – 179. В пятерке также Донетчина 235 случаями и Полтавщина, где 274 случая.

По проценту выздоровевших Сумщина также на 3-ем месте:

1. Херсонская обл. - 179 (172 выздоровели) – 96,1%

2. Полтавская обл. - 274 (256 выздоровели) – 93,4%

3. Сумская обл. - 198 (158 выздоровели) – 79,8%

4. Луганская обл. - 54 (43 выздоровели) – 79,6%

5. Тернопольская обл. - 1305 (987 выздоровели) – 75,6%

Всего в Украине подтверждено 27856 случаев COVID-19, из них 12 412 выздоровели, 810 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 394 случая. Всего в Украине 437 444 образца исследованы методом ПЦР и 46237 образцов - методом ИФА.

В общем заболели 2003 ребенка и 5135 медиков. На амбулаторном лечении 19 614 пациентов, из них 1677 детей и 4153 медработника. Всего нуждались в госпитализации 8242 человек, из них 326 детей и 982 медика. В подключениb к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 304 человека, в том числе один ребенок и 29 медиков.

Из числа людей, которые выздоровели, 2896 медработников и 897 детей. 40 медиков умерли от осложнений COVID-19.

Общество Коронавирус
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