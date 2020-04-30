Кому в Сумах завтра отключат воду?

После проведения аварийно-ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, сообщает КП «Горводоканал».
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....
В связи проведением ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в дома на ул. Чехова....
Во вторник, 19 мая, в связи проведением аварийно-ремонтных работ по замене задвижки диаметром 200 мм КП «Горводоканал» приостановит подачу воды...
В связи с порывом водопровода диаметром 150 мм КП «Горводоканал» приостановило водоснабжение некоторых домов....
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановит водоснабжение домов урочища Барановка....