Кому в Сумах завтра отключат воду? Для проведения аварийно-ремонтных работ по замене задвижки диаметром 150 мм завтра, 10 июня, в 9:30 будет прекращена подача воды в дома №№ 114, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 165 по улице Герасима Кондратьева.

После проведения аварийно-ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, сообщает КП «Горводоканал».