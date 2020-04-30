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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:46188

Кому в Сумах завтра отключат воду?

Для проведения аварийно-ремонтных работ по замене задвижки диаметром 150 мм завтра, 10 июня, в 9:30 будет прекращена подача воды в дома №№ 114, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 165 по улице Герасима Кондратьева.

После проведения аварийно-ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, сообщает КП «Горводоканал».

Общество Отключение воды
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