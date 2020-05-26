Служба порятунку закликає сумчан не провокувати пожежі в екосистемах! В області значно збільшилась небезпека виникнення пожеж. У першу чергу у природних екосистемах.

Сприяють цьому підвищення температурних показників, вітряна погода та головне – людська недбалість.

Тому рятувальники вкотре звертаються до населення з проханням не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час відпочинку на природі.

Категорично забороняється:

створювати смітники та спалювати відходи;

розводити багаття у лісі та лісопосадках;

палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники та недопалки;

залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

спалювати стерню та рослинні залишки на сільськогосподарських полях;

дозволяти дітям бавитися із сірниками та запальничками.

Шановні громадяни! Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером «101».

Пам’ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків та матеріальних збитків.

Управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області