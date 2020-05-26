Служба порятунку закликає сумчан не провокувати пожежі в екосистемах!

Сприяють цьому підвищення температурних показників, вітряна погода та головне – людська недбалість.
Тому рятувальники вкотре звертаються до населення з проханням не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час відпочинку на природі.
Категорично забороняється:
Шановні громадяни! Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером «101».
Пам’ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків та матеріальних збитків.
Управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Сумській області