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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:01203

Служба порятунку закликає сумчан не провокувати пожежі в екосистемах!

В області значно збільшилась небезпека виникнення пожеж. У першу чергу у природних екосистемах.

Сприяють цьому підвищення температурних показників, вітряна погода та головне – людська недбалість.

Тому рятувальники вкотре звертаються до населення з проханням не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час відпочинку на природі.

Категорично забороняється:

  • створювати смітники та спалювати відходи;
  • розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники та недопалки;
  • залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • спалювати стерню та рослинні залишки на сільськогосподарських полях;
  • дозволяти дітям бавитися із сірниками та запальничками.

Шановні громадяни! Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером «101».

Пам’ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків та матеріальних збитків.

Управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Сумській області

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