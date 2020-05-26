На Сумщине в аварию попал мотоцикл: двое пострадали Сотрудники Середина-Будского отделения полиции устанавливают обстоятельства ДТП, во время которого получили травмы водитель и пассажир мотоцикла.

На линию «102» поступило сообщение о том, что в селе Каменка Середина-Будского района в результате столкновения мотоцикла с электроопорой пострадавших двое граждан - водитель байка и его пассажир.

Сейчас и сам 24-летний мотоциклист и его 21-летний товарищ находятся в Шосткинской больнице. В полиции по факту ДТП начали уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», в рамках которого выясняют причины и обстоятельства случившегося, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.