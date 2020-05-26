Завтра в Сумах снова попробуют собрать мусорную сессию 10 июня запланировано проведение заседания LХХVІ сессии Сумского городского совета.

Заседание будет проходить с соблюдением всех санитарных норм и без участия посторонних лиц. На Информационном портале Cумского городского совета будет вестись онлайн-трансляция сессии. Место проведения - площадь Независимости, 2 (сессионный зал Дома советов).

Начало - 9:00.

В повестке дня – проект решения «Об определении исполнителей услуг по вывозу бытовых отходов на территории Сумской городской объединенной территориальной громады».

Напомним: исполком уже утвердил итоги мусорного конкурса, согласно которым город поделили пополам между ООО «Сервисресурс» и ООО «А-Муссон». Последняя компания не согласна с результатами конкурса, ее работники уже дважды выходили на пл. Независимости митинговать. Первый раз в пятницу, когда депутаты не собрали кворум для начала сессии и сегодня.