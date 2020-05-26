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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:21250

В Тростянце коронавирусом заболела вся семья

В Тростянце – семейный очаг заражения COVID-19.

Об этом сообщил врач-эпидемиолог Сумского областного лабораторного центра Юрий Зеленый. Он не связан с мужчиной, который 5 июня умер в Тростянецкой горбольнице. В этом очаге первой коронавирус обнаружили у 70-летней женщины – 3 июня она была госпитализирована в Тростянецкую горбольницу, а на утро 6 июня стало известно, что у пациентки COVID-19.

Где она заразилась – неизвестно. Уже на сегодняшнее утро статистика заболеваемости по Тростянцу пополнилась еще четырьмя новыми заболевшими из этой семьи. Коронавирус подтвержден у двух мужчин (49 и 24 лет), 40-летней женщины и 13-летней девочки. Все они находятся дома на самоизоляции, лечатся амбулаторно, пишет Ваш шанс.

Общество Коронавирус
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