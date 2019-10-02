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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:35121

С 10 июня заработают сумские библиотеки

С 10 июня библиотеки Сумской городской централизованной библиотечной системы восстанавливают обслуживание пользователей.

В соответствии с утвержденными Правилами выхода из карантина будет внедрено предоставление услуги выдачи книг по предварительному заказу. Нужную литературу можно заказать по телефону, через функцию «Отправить сообщение» на страницах библиотек в сети Facebook; написав письмо на электронные адреса библиотек и т.п.

Делая заказ, пользователи устно или в письменной форме должны отметить авторов, названия или тематику книг; собственную фамилию, имя и отчество; контактные номера для связи; для центральной библиотеки - еще и номер библиотечного билета.

Дни выдачи заказов: понедельник, среда, четверг с 15.00 до 18.00.

Получить пакет с заказанными книгами пользователь может через окно выдачи библиотек, назвав свою фамилию, а для ЦБ - номер читательского билета.

Возвращать книги горожане будут только в полиэтиленовых пакетах с указанным фамилией, а для центральной библиотеки - с номером читательского билета.

Общество Библиотеки
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