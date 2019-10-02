С 10 июня заработают сумские библиотеки

В соответствии с утвержденными Правилами выхода из карантина будет внедрено предоставление услуги выдачи книг по предварительному заказу. Нужную литературу можно заказать по телефону, через функцию «Отправить сообщение» на страницах библиотек в сети Facebook; написав письмо на электронные адреса библиотек и т.п.
Делая заказ, пользователи устно или в письменной форме должны отметить авторов, названия или тематику книг; собственную фамилию, имя и отчество; контактные номера для связи; для центральной библиотеки - еще и номер библиотечного билета.
Дни выдачи заказов: понедельник, среда, четверг с 15.00 до 18.00.
Получить пакет с заказанными книгами пользователь может через окно выдачи библиотек, назвав свою фамилию, а для ЦБ - номер читательского билета.
Возвращать книги горожане будут только в полиэтиленовых пакетах с указанным фамилией, а для центральной библиотеки - с номером читательского билета.
Працівники міської централізованої бібліотечної системи підготували для сумчан добірку віртуальних заходів та пошукових сайтів про загиблих під час Другої світової...
Во время действия карантинных мероприятий на территории Сумской городской ОТГ учреждения городской централизованной библиотечной системы продолжают работать ради комфорта читателей,...
В библиотеке-филиале №3 им. А. Столбина стартовала познавательная «Студия умного школьника» для учащихся начальной школы....
Центральна міська бібліотека ім. Т. Г. Шевченка підготувала для сумчан оновлений дайджест «Фундатор Сумського художнього музею», присвячений 145-річчю Никанора Онацького....
За воплощение проектов «Чтение меняет нас и все вокруг» и «Зеленая библиотека», библиотека Сумского государственного университета стала победителем в номинации...