В Тростянце представили нового главу райгосадминистрации Сегодня, 9 июня, глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко официально представил тростянчанам нового главу Тростянецкой райгосадминистрации Владимира Бурлаку.

Мероприятие состоялось в зале заседаний райгосадминистрации с участием народного депутата Украины Николая Задорожного, городского головы Тростянецкой ОТГ Юрия Бовы, главы районного совета Андрея Коржа, глав сельских советов, работников бюджетной сферы, депутатов, представителей СМИ, общественности.

Глава Сумской ОГА Роман Грищенко зачитал распоряжение президента Украины Владимира Зеленского от 27 мая 2020 года о назначении Владимира Бурлаки на должность. Он выразил убеждение в будущеv плодотворноv сотрудничестве на благо Тростянетчины. Глава облгосадминистрации отметил, что приоритетами в работе нового руководителя должны стать: строительство дорог, решение вопроса качества питьевой воды и наполнения местных бюджетов.

В свою очередь Владимир Бурлака поблагодарил за оказанное доверие. Он заверил, что со всей ответственностью приступает с сегодняшнего дня к работе. Он призвал к взаимодействию органы местного самоуправления, депутатов местных советов, общественность для улучшения социально-экономической ситуации на Тростянетчине.