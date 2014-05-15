Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:03387

В Тростянце представили нового главу райгосадминистрации

Сегодня, 9 июня, глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко официально представил тростянчанам нового главу Тростянецкой райгосадминистрации Владимира Бурлаку.

Мероприятие состоялось в зале заседаний райгосадминистрации с участием народного депутата Украины Николая Задорожного, городского головы Тростянецкой ОТГ Юрия Бовы, главы районного совета Андрея Коржа, глав сельских советов, работников бюджетной сферы, депутатов, представителей СМИ, общественности.

Глава Сумской ОГА Роман Грищенко зачитал распоряжение президента Украины Владимира Зеленского от 27 мая 2020 года о назначении Владимира Бурлаки на должность. Он выразил убеждение в будущеv плодотворноv сотрудничестве на благо Тростянетчины. Глава облгосадминистрации отметил, что приоритетами в работе нового руководителя должны стать: строительство дорог, решение вопроса качества питьевой воды и наполнения местных бюджетов.

В свою очередь Владимир Бурлака поблагодарил за оказанное доверие. Он заверил, что со всей ответственностью приступает с сегодняшнего дня к работе. Он призвал к взаимодействию органы местного самоуправления, депутатов местных советов, общественность для улучшения социально-экономической ситуации на Тростянетчине.

Политика Владимир Бурлака Тростянецкая РГА
view counter

По тематике

Бывший помощник регионала стал главой Тростянецкой райгосадминистрации (обновлено)
07.03.2015 11:08

Бывший помощник регионала стал главой Тростянецкой райгосадминистрации (обновлено)

Президент Украины назначил нового главу Тростянецкой РГА.... 5

Избитого главу Тростянецкой райгосадминистрации уволили
24.12.2014 15:52

Избитого главу Тростянецкой райгосадминистрации уволили

Вчера, 23 декабря, по распоряжению Президента Украины Петра Порошенко с должности главы Тростянецкой районной государственной администрации Сумской области был уволен...

Председателем Тростянецкого района назначили свободовца
15.05.2014 17:38

Председателем Тростянецкого района назначили свободовца

12 мая приступил к выполнению обязанностей назначенный 8 мая, согласно распоряжения и. о. президента Украины Александра Турчинова, глава Тростянецкого районного... 2

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
view counter

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.