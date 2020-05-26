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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:34168

Стали известны пары ¼ финала кубка Сумщины

9 июня на стадионе «Юбилейный» в Сумах состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Сумской области по футболу.

Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

ФК «Кролевец» - ФК «Тростянец»

«Явор» (Краснополье) – ФК «Сумы»

«Украина-Аграрная» (Токари) – «Колос» (Севериновка)

«Велетень» (Глухов) – «Нефтяник-Ахтырка»

Матчи состоятся 13 июня.

Напомним: нынешним обладателем куюка области является ФК «Тростянец», обыграв в финале ФК «LS Group» (сейчас ФК «Сумы») со счетом 2:0.

Спорт Кубок Сумщины по футболу Футбол
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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