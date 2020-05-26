Стали известны пары ¼ финала кубка Сумщины

Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:
ФК «Кролевец» - ФК «Тростянец»
«Явор» (Краснополье) – ФК «Сумы»
«Украина-Аграрная» (Токари) – «Колос» (Севериновка)
«Велетень» (Глухов) – «Нефтяник-Ахтырка»
Матчи состоятся 13 июня.
Напомним: нынешним обладателем куюка области является ФК «Тростянец», обыграв в финале ФК «LS Group» (сейчас ФК «Сумы») со счетом 2:0.
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