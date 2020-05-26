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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:56145

Жителів Сумщини запрошують взяти участь в інтернет-проєкті «Крим – це Україна»

Усі охочі мають змогу долучитися до широкого висвітлення історії цілісності України та відшукати і опублікувати архівні та інші документи, що підтверджують тісний історичний зв'язок Криму з материковою Україною.

Ознайомитися з інтернет-проєктом, ініційованим Державною архівною службою України, можна за посиланням: http://crimea-is-ukraine.org.

У разі зацікавленості у співпраці з реалізації проєкту, музеї, заповідники, інші заклади культури Сумської області та небайдужі громадяни можуть звернутися за телефоном (0552) 49-40-89 або надіслати лист на електронну адресу archive@crimea-is-ukraine.org.

Довідково. Інтернет-проєкт «Крим – це Україна» – це онлайн-банк архівних, музейних, науково-публіцистичних, просвітницьких та інформаційно-аналітичних матеріалів на підтвердження тісного зв’язку Криму з материковою Україною.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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