Жителів Сумщини запрошують взяти участь в інтернет-проєкті «Крим – це Україна» Усі охочі мають змогу долучитися до широкого висвітлення історії цілісності України та відшукати і опублікувати архівні та інші документи, що підтверджують тісний історичний зв'язок Криму з материковою Україною.

Ознайомитися з інтернет-проєктом, ініційованим Державною архівною службою України, можна за посиланням: http://crimea-is-ukraine.org.

У разі зацікавленості у співпраці з реалізації проєкту, музеї, заповідники, інші заклади культури Сумської області та небайдужі громадяни можуть звернутися за телефоном (0552) 49-40-89 або надіслати лист на електронну адресу archive@crimea-is-ukraine.org.

Довідково. Інтернет-проєкт «Крим – це Україна» – це онлайн-банк архівних, музейних, науково-публіцистичних, просвітницьких та інформаційно-аналітичних матеріалів на підтвердження тісного зв’язку Криму з материковою Україною.